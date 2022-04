Protokolle von: Christine Mortag

Er ist auf dem Sprung, muss gleich zu einer Lesung in einer Berliner Buchhandlung, in der er seine Autobiografie "Wenn ihr wüsstet" vorstellt. David Garrett, 41, gilt als einer der erfolgreichsten Geiger der Gegenwart. Er ist bekannt dafür, mit den Genres zu spielen. Er verbindet Klassik mit Pop und erinnert auch sonst eher an einen Rockstar. Er plaudert munter drauflos, entsprechend schnell wird geduzt.