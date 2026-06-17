Er kam von der Blumeninsel Madeira und eroberte erst den Fußball, dann Social Media. 20 Jahre nach seiner ersten WM tritt er nun zu seiner sechsten an. Wie hast du dich verändert, Cristiano Ronaldo?

Was für ein Ereignis, als er das erste Mal die internationale Fußballbühne betrat. Zwar war Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, wie er mit vollem Namen heißt, bereits als Zwölfjähriger aus seiner Heimat Madeira in die Jugendakademie von Sporting Lissabon ans Festland gewechselt. Mit 17, wir schreiben das Jahr 2002, spielte er dort schon in der ersten Mannschaft. Nur ein Jahr später, mit 18, holte ihn Manchester United, und er gab sein Debüt in der portugiesischen Nationalelf – spätestens da ging ein neuer Stern am Fußballhimmel auf, der bis heute nichts von seiner Strahlkraft eingebüßt hat.