Die Frage stellt sich bei jedem Blick auf die Infektionszahlen und in den Kalender dringlicher. Wie machen Sie's? Und wie gelingt ein vollmundiges "Oh du fröhliche" - trotz allem? Schreiben Sie ins kollektive Tagebuch der Krise.

Von Sabrina Ebitsch

Die zweite Welle trifft auf Weihnachten. Wie vertragen sich die Zwänge der Pandemie mit Familientreffen, wie Kontaktbeschränkungen und Masken mit dem Fest der Liebe? Wie gelingt ein vollmundiges "Oh du fröhliche" - trotz allem?

Seit Beginn der Krise im März fragen wir Sie, wie es Ihnen mit Corona geht, wie Sie mit den Auswirkungen der Pandemie zurechtkommen. Seitdem schreiben wir gemeinsam am kollektiven Tagebuch und Tausende Leserinnen und Leser haben Beiträge geschickt, mehr als anderthalb Millionen Mal haben uns Teilnehmende über dieses Stimmungsbarometer mitgeteilt, wie sie sich gerade fühlen. Zuletzt, verständlicherweise, scheint die Stimmung mehr und mehr gedrückt.

Denn die Lage wird prekärer - und mit jedem Blick auf die Infektionszahlen und in den Kalender stellt sich die Frage neu: Was machen wir mit Weihnachten, an Weihnachten? Welche liebgewonnenen Traditionen passen auch dieses Jahr, welche nicht? Mit FFP-3-Maske in die Kirche gehen, weil am Heiligen Abend nun mal auch Gott eine Rolle spielt? Zu Oma und Opa fahren, aber dann nur auf einen Glühwein im Garten? Lieber zu Hause bleiben, auch wenn der verwitwete Vater dann allein ist? Selbst allein bleiben, auch wenn es weh tut?

Schreiben Sie gemeinsam mit der SZ das kollektive Tagebuch auch und gerade in dieser schwierigen Phase der Krise fort. Erzählen Sie uns, wie Sie die Feiertage verbringen, warum Sie sich so entschieden haben - und was Sie tun, damit Weihnachten Freude macht. Oder was Sie hoffen lässt, trotz allem. Oder Sie feiern gerade schon Chanukkah und haben Tipps für die Weihnachtsfeierer. Oder Sie feiern gar nicht und können berichten, wie Sie die vorweihnachtliche Aufregung wahrnehmen. Wir freuen uns, wenn Sie dabei sind:

Sie können uns Ihre Geschichte auch per Whatsapp-Sprachnachricht schicken - oder auch ein Geräusch oder einen Klang, der dafür steht, mit einem kurzen Kommentar an die Nummer 0176-96501041.

Ein selbst gemachtes Foto oder ein selbst gemaltes Bild können Sie uns gern mailen an dierecherche@sz.de (wenn Sie und andere Abgebildete mit einer Veröffentlichung einverstanden sind).

Datenschutzhinweis: Ausgewählte Zuschriften, Fotos und Sprachnachrichten möchten wir auf SZ.de und/oder in der Süddeutschen Zeitung veröffentlichen. Wir bearbeiten diese nur, sofern Kürzungen, Korrekturen oder Verbesserungen der Tonqualität nötig sind. Bitte geben Sie, falls Sie per Mail oder Whatsapp teilnehmen, auf diesem Weg auch gleich einen kurzen Hinweis, ob wir Ihren Namen nennen dürfen oder ob Sie eine anonymisierte Veröffentlichung bevorzugen. Im Fragebogen geben Sie einfach Ihren Namen an, wenn Sie es möchten - oder eben nicht.

