Von Nadja Pastega

Als forensische Psychiaterin hat sie viele Verbrecher begutachtet, unter anderen Josef Fritzl, der seine Tochter jahrelang in einen Keller einsperrte und missbrauchte. Daneben ist Heidi Kastner, 59, auch Bestsellerautorin, schreibt über menschliche Wut und, in ihrem aktuellen Buch, über Dummheit. Sitzungen, Seminare, Gerichtsverhandlungen, Auftritte in Talkshow - ihr Terminkalender ist gut gefüllt. Es ist neun Uhr morgens, sie meldet sich nach dem ersten Klingeln am Telefon, hellwach und mit gemütlichem österreichischem Dialekt.