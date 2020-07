Von Mareen Linnartz, München

Gar nicht so lange und dann doch eine Ewigkeit ist es her, als sie hier an manchen Nachmittagen 50, 60 Kinder waren und sich im Arm lagen, tanzten, Quatsch machten. Das war der Woche für Woche wiederkehrende Termin: Dienstag, 16 Uhr, Kinderparty, alle zwischen fünf und zwölf Jahren willkommen. Eine kleine Bühne, flackernde Scheinwerfer, vielleicht "Happy" von Pharrell Williams aus den Boxen, Schokolade-Wettessen und Tombola-Verlosungen: Eineinhalb Stunden, in denen sie sich ein bisschen größer fühlen konnten und alles kleiner wurde, was sonst im Leben so los ist.