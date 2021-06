Essay von Barbara Vorsamer

Was erzählen Ihnen die Stimmen in Ihrem Kopf gerade? Liest Ihnen Ihr Gehirn diesen Text vor? Denken Sie gleichzeitig daran, was Sie nachher noch einkaufen müssen, dass Ihnen Ihre Frau auf die Nerven geht oder dass Sie sich auf das erste Grillfest in diesem Jahr freuen? Was immer Ihnen durch den Kopf geht: Mit Sicherheit ist es einiges. So funktioniert unser Gehirn, es denkt und fühlt unablässig vor sich hin. Manchmal ist das langweilig, inspirierend, beängstigend, doch meistens normal und nur selten krankhaft. Was die Stimmen im Kopf den anderen erzählen, weiß man nicht - außer, diese erzählen es. Doch dann ist es auch nicht sicher, was stimmt.