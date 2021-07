Von Lea Sahay, Peking

Als Chinas Parteichef Xi Jinping, in grauem Mao-Anzug, am 1. Juli an das Mikrofon am Platz des Himmlischen Friedens trat, um die Gründung der Kommunistischen Partei vor genau hundert Jahren zu feiern, irrte er sich um gleich 23 Tage. Denn die erste Vollversammlung fand nicht am 1., sondern am 23. Juli 1921 in Shanghai statt. Es war schon Staatsgründer Mao Zedong, der den Jahrestag hatte vorverlegen lassen. Wohl auch, weil er sich nicht mehr an das richtige Datum erinnern konnte.