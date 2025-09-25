Zum Hauptinhalt springen

US-GeschichteEine Paranoia, die ansteckend wirkt

Er witterte die große Verschwörung: der republikanische US-Senator Joseph McCarthy 1950.
Er witterte die große Verschwörung: der republikanische US-Senator Joseph McCarthy 1950. (Foto: Herbert K. White; Agentur/ASSOCIATED PRESS)

Donald Trump erklärt die Antifa zur terroristischen Vereinigung und schürt Ängste vor angeblich linksradikalen Umtrieben. Immer wieder in der US-Geschichte wurde „die rote Gefahr“ beschworen -mit verheerenden Folgen.

Von Reymer Klüver

J. D. Vance gibt mal den Kampfhund der Trump-Regierung, mal den intellektuellen Kopf der neurechten Maga-Bewegung. Fragt sich nur, welche Rolle die Gegner der Politik des Präsidenten mehr fürchten sollten. Anfang vergangener Woche war Donald Trumps Vize auf einmal beides zur selben Zeit: der Vordenker, der den Getreuen die Marschrichtung vorgibt und zugleich zähnefletschend attackiert.

Historie
:Der Mann, der Amerikas Seele rettete

CBS setzt die Show des Trump-kritischen Starjournalisten Stephen Colbert ab. Schon einmal hat der US-Sender einen berühmten Moderator gefeuert: Ed Murrow. Er hatte zum Kampf gegen Hitler aufgerufen und den rechten Agitator McCarthy gestürzt.

SZ PlusVon Joachim Käppner und Reymer Klüver

