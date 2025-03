In dem sonst wenig überraschenden Kosmos von Gruppenchats gibt es durchaus einen spannenden Moment. Dann nämlich, wenn man einer Gruppe hinzugefügt wird, der dazugehörige Name aber nicht „Huberts 70. Geburtstag“ oder „Geschenk für Louise“ lautet, sondern etwas kryptischer daherkommt, etwa „Houthi PC small group“. Klar wäre dann lediglich: Vermutlich geht es nicht um einen Geburtstag, sondern möglicherweise um ein PC-Problem, das jemand namens Houthi nicht alleine lösen kann.

Nachvollziehbar also, dass sich der Chefredakteur des bekannten Magazins The Atlantic, Jeffrey Goldberg, zunächst nur wunderte, warum seine Telefonnummer in dieser kleinen Gruppe mit insgesamt 19 Teilnehmern auftauchte. Inzwischen steht fest: Was in diesem Chat anschließend besprochen wurde, dürfte der schwerste Sicherheitsverstoß der USA seit Jahren sein. Geladen hatte Mike Waltz, Nationaler Sicherheitsberater von Donald Trump, um sich mit führenden US-Regierungsvertretern über einen zu dem Zeitpunkt noch bevorstehenden Angriff auf die Huthi-Miliz in Jemen auszutauschen.

Wie die Nummer des Journalisten in Waltz’ Handy und dann auch noch in diese Gruppe gekommen ist? Puh, so wirklich kann sich das Waltz auch nicht erklären. Er sei kein Verschwörungstheoretiker, sagte er im US-Fernsehen, „aber von allen Menschen da draußen“ sei Goldberg („unterster Abschaum der Journalisten“) wohl einer, der es irgendwie schaffe, sich erst in ein Adressbuch und anschließend in Chatgruppen hineinzuhacken. Nein, es wird nicht besser.

Teil einer Chatgruppe zu werden, ist nicht zwingend ein freudiges Ereignis. Ob Geburtstag, Kindergarten oder Urlaubsplanung mit Freunden – gewiss ploppen 43 neue Nachrichten auf, sobald man das Handy mal kurz zur Seite gelegt hat. Schließlich fühlt sich ein Teil der Gruppe immer verantwortlich, auf wirklich jedes Satzzeichen anderer zu reagieren. Ähnlich in der illustren Gruppe des Trump’schen Kabinetts, das mit „Excellent. A good start. Great work. Good job. God bless“ den Tod von mindestens 53 Menschen in Jemen kommentierte. Waltz und Steve Witkoff, Sondergesandte für den Nahen Osten, holten sich da lieber Unterstützung aus der Emoji-Kiste: amerikanische Flagge, angespannter Bizeps, aufsteigende Flammen, Faust, betende Hände. Albrecht Dürer hätte es geschüttelt.

Zu gerne würde man wissen, in was für Chatgruppen sich Politiker hierzulande zusammengeschlossen haben. In der Gruppe „Koalo-Bären 2025“ etwa würde es vermutlich ähnlich ablaufen wie in jeder Sommerfest-Gruppe auch. Merz vor der nächsten Koalitionsrunde: „Guten Morgen! Ich bringe belegte Brötchen mit.“ Klingbeil: „Ach ne, wollen wir nicht lieber Pizza?“ Söder: Betende-Hände-Emoji.

Julia Rothhaas findet nur eins noch schlimmer als Chatgruppen: Sprachnachrichten.