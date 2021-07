Von Oliver Herwig

Bausteine und Spielfiguren überschwemmen Bett und Boden. In der Ecke liegen Bären und Puppen wie in einem Ringkampf. Nur Vorsicht. Jeder Schritt ist gefährlich und könnte in der Ambulanz enden. Chaos im Kinderzimmer ist das wohl häufigste Klischee, und zeitweise stimmt es auch. Wer aber hält sich noch an die Grenzen der wenigen Quadratmeter namens Kinderzimmer? Wer Nachwuchs hat, weiß: Die ganze Wohnung ist das Spielfeld - mit Mama und Papa als manchmal (hilflosen) Spielfiguren.