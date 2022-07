Von Ronen Steinke

Die Lage ist ernst, die Polizei hat einen Notruf bekommen, im DHL-Express-Paketzentrum nahe der Kleinstadt Rottweil im Schwarzwald hat eines Abends ein Mitarbeiter etwas gesehen, das ihn erschreckt hat. Zwei Beamte fahren also vor, sie lassen sich an den Ort des Geschehens führen, man zeigt ihnen einen Briefumschlag. Weil den beiden Polizisten schnell klar wird, dass diese Sache zu groß für sie ist, rufen sie bei der Bereitschaftsstaatsanwältin an. Postbeschlagnahme! Es eilt.