Candace Bushnell:"Ab fünfzig heißt es beiseitetreten"

"Sex and the City"- Autorin Candace Bushnell über Männer in der Midlife-Crisis, seltsame Tinder-Treffen, Beziehungen zu jüngeren Männern und die Angst vor dem Alter.

Von Lars Reichardt

Kurz nach Ende des Lockdowns in New York erscheint Candace Bushnell in rosafarbenem Samtanzug vor einem Sternenhimmel als Bildschirmhintergrund zum Zoom-Interview. Den Lockdown hat die Bestsellerautorin in den Hamptons auf Long Island verbracht. Mit ihren Hunden, aber ohne Freund, der war in Miami hängengeblieben. Sie weiß, dass man auf Zoom immer etwas schauspielern sollte, damit man richtig rüberkommt: lauter reden, mit stärkerer Mimik und heftigeren Gesten als im persönlichen Gespräch.