Weinheim (dpa) - Beim Einkauf in einem Tierbedarfs-Geschäft in Weinheim (Rhein-Neckar-Kreis) hat ein Elternpaar sein zwei Monate altes Baby vergessen. Mama und Papa seien offensichtlich so sehr mit ihrem anderen, fünf Jahre alten Geschwisterkind beschäftigt gewesen, das sich in der Trotzphase befindet, dass sie den Babykorb im Geschäft stehen ließen, teilte die Polizei mit.