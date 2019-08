Wangerooge (dpa/lni) - Nach der Entdeckung von zwei Cannabispflanzen durch einen Spaziergänger auf Wangerooge hat die Inselpolizei die Bevölkerung zur Ausschau nach weiteren Gewächsen aufgerufen - mit Erfolg. Andere Zeugen meldeten der Polizei weitere 25 Pflanzen, teilte die Polizei am Freitag mit. Außerdem wurden noch geringe Mengen rauchfertiges Haschisch und Marihuana sichergestellt. Die Betäubungsmittel wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren gegen den Anbauer der Drogen eingeleitet. In einem von dornigem Gestrüpp umgebenen Grüngebiet westwärts des Inseldorfs waren vor gut einer Woche die ersten beiden Pflanzen in Maurerkübeln entdeckt worden. Weitere Cannabispflanzen wurden in Blumenkübeln gefunden.