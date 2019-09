Neustrelitz (dpa/mv) - 19 Welpen von einer Hündin, die nach dem ungewöhnlich großen Wurf starb: Das war seit August das Problem von Cathleen Lenz aus Neustrelitz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte). Nun hat die 30-Jährige mit Helfern das Überleben der 19 Welpen gesichert. "Wir suchen aber noch Hundefreunde, die weitere Welpen übernehmen - möglichst bis zum ersten Frost", sagte Nadine Makollus vom Tierschutzverein "Bodeguero in Not" am Montag in Userin.

Makollus vermittelt seit Jahren Hunde an Interessenten und hilft der 30-Jährigen, die die Tiere wegen des Auslaufs auf einen Hof von Verwandten in dem Dorf bei Neustrelitz gebracht hat. Die Mischlinge waren am 5. August zur Welt gekommen, Hündin "Freya" überlebte das nicht. In Userin leben derzeit noch 16 Junghunde mit "Hundevater Bruno" - einem Münsterländer - auf dem Hof. Zuvor hatten Medien, darunter der "Nordkurier" und "Bild am Sonntag" darüber berichtet.

Bereits 2010 hatte eine Irish Setter-Hündin in Neverin ebenfalls im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte einen 19er Wurf - allerdings war darunter eine Totgeburt.