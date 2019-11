Roding (dpa/lby) - Ein gebrauchtes Dixi-Klo haben Unbekannte von einer Baustelle in Roding (Landkreis Cham) geklaut. Die Diebe seien wohl "ganz gezielt" mit einem Auto mitsamt Hänger oder anderer Transportmöglichkeit angerückt, nur um das Klohäuschen zu stehlen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. "Ich habe mich auch schon gefragt, wer so etwas brauchen kann, ein gebrauchtes Dixi-Klo." Der Polizei zufolge klauten die Unbekannten die mobile Toilette zwischen Freitagmittag und Montagmorgen von einem Baustellenlager direkt an einer Straße.