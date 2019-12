Regensburg (dpa/lby) - Morgendliche Erinnerungslücke: Ein junger Mann ist in Regensburg in einem fremden Auto aufgewacht - nicht wissend, wie er dort hineinkam. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der 20-Jährige frühmorgens selbst bei der Wache angerufen, um mitzuteilen, dass er in einem ihm unbekannten Wagen liege. Er habe wohl einige Stunden zuvor im betrunkenen Zustand einen Schlafplatz gesucht. Die Polizei benachrichtigte daraufhin am Freitag die Autohalterin, nach deren Angaben aus dem Wagen nichts gestohlen wurde. Sie habe wohl nur vergessen gehabt abzusperren.