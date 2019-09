Neustadt/Dosse (dpa/bb) - Statt der erwarteten Soundanlage nach einer Warentauschaktion im Internet erhielt ein 21-Jähriger in Neustadt/Dosse (Ostprignitz-Ruppin) ein dafür viel zu kleines Paket. Als er es öffnete huschten ihm Kellerasseln und diverse Käfer entgegen, wie die Polizeiinspektion Ostprignitz-Ruppin am Sonntag mitteilte. Aus dem Inneren drang modriger Geruch. Zudem waren Geräusche zu hören. Erst im Beisein der alarmierten Polizei hatte der junge Mann am Freitag das Paket geöffnet. Ein Polizeisprecher analysierte, der Warentausch sei "schief gegangen".