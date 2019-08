Lohr am Main (dpa/lby) - Die nächtliche Feierwut zweier halbnackter Männer in Lohr am Main hat ihnen die Bekanntschaft mit der Polizei eingebrockt. Eine Polizeistreife habe sich an "Rumpelstilzchen" erinnert gefühlt, als sie die beiden 18 und 19 Jahre alten Männer am Freitag gegen 2.00 Uhr morgens wild tanzend auf einem Parkplatz im Landkreis Main-Spessart entdeckte, teilte die Polizei mit. Die beiden hätten die Musik ihres Autoradios laut aufgedreht und seien nur mit Unterhosen bekleidet gewesen. Da der Zündschlüssel gesteckt habe, hätten die Beamten einen Alkoholtest veranlasst. Dieser ergab bei dem 18-jährigen Fahrzeughalter einen Promillegehalt von 1,56. Die Polizei nahm den Schlüssel folglich mit - und wollte ihn erst bei erwiesener Ausnüchterung wieder herausgeben.