Hamburg (dpa/lno) - Für die magischen Hochzeitsdaten 2.02.2020 und 20.02.2020 gibt es in Hamburg keine erhöhte Nachfrage. Lediglich im Bezirksamt Nord sind am 20.2.2020 mit sechs Terminen alle möglichen Termine ausgebucht, sagte Dennis Imhäuser vom Bezirksamt Harburg stellvertretend für alle sieben Bezirksämter in Hamburg. Für Sonntag, den 2.02.2020, gab es nach Angaben des Sprechers weder Termine noch Nachfragen.