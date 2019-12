Halle (dpa/sa) - Das im September geborene Elefantenmädchen im Zoo von Halle ist auf den Namen Elani getauft worden. Zoodirektor Dennis Müller beträufelte das Tier im überdachten Elefantengehege mit etwas Wasser. Besucher konnten die Taufe live erleben.

Die kleine Elani lugte bei der Zeremonie zunächst etwas verschüchtert unter dem Bauch von Mutter Tana (18) hervor. Elanis Schwester Tamika (3) war nach Angaben eines Zoo-Sprechers auch dabei. Der Name Elani stamme aus der Sprache Suaheli und bedeute "Licht oder die Erleuchtete", wie der Zoosprecher sagte. Das Elefantenmädchen wurde am 20. September geboren. Seitdem wächst es in Obhut von Mama Tana in der Elefantenherde des Zoos auf.

In den vergangenen Wochen konnten Zoofreunde Vorschläge für einen passenden Namen für das Elefantenbaby einreichen. Aus Tausenden Ideen wurden fünf Favoriten ausgewählt. Mit rund 1825 Stimmen votierten die meisten für Elani. Dahinter folgten Malou, Talisa, Malia und Sarabi. Insgesamt gaben 5420 Menschen ihre Stimme ab.

Eigentlich sollte ein in einem Elefantenkostüm verkleideter Statist die Namenstaufe symbolisch für Elani empfangen, wie der Zoo zuvor mitgeteilt hatte. Dies wurde damit begründet, dass das Baby noch sehr an der Mutter hänge und wegen der Witterung nicht im Freien getauft werden sollte. Der Zoo entschied sich dann aber für eine Taufe ohne Statisten.