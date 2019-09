Artikel per E-Mail versenden

Gudensberg (dpa) - 31 Fahrerteams aus neun Bundesländern kämpfen bis Samstag bei der Deutschen Meisterschaft im Schneepflugfahren um die beste Platzierung. Ausrichter des Wettbewerbs im nordhessischen Gudensberg ist die Straßenverwaltung des Landes Hessen. "Der Wettbewerb soll deutlich machen, wie wichtig der Winterdienst auf Deutschlands Straßen ist", erklärte ein Sprecher von Hessen Mobil. Während am Freitag die Trainingsläufe stattfinden, ist für Samstag erst eine Qualifikationsphase geplant, bevor dann die zehn besten Teams im Finale um den Sieg kämpfen.

Die Fahrer arbeiten bei Straßen- und Autobahnmeistereien sowie bei Kommunen. Die Teilnehmer durchfahren einen 450 Meter langen Geschicklichkeitsparcours in einem Räumfahrzeug mit Streugerät und Schneepflug. An zwölf Stationen müssen sie Aufgaben erfüllen, die Situationen im Arbeitsalltag nachempfunden sind. Dazu gehören beispielsweise das Verschieben eines Reifenstapels, das genaue Absetzen des Schneepflugs und Slalomfahrten.

Die Bewertung erfolgt auf der Basis der Kombination von Zeit und Fahrfehlern beim Bewältigen des Parcours. Einen Preis in Form von Geld und Sachwerten gibt es nicht. Die drei Bestplatzierten nehmen aber an der Europameisterschaft im Jahr 2020 in Österreich teil.