Bremen (dpa/lni) - Weil ein junger Mann in Bremen sich bei seinem Drogendealer über schlechten "Stoff" beschwert hat, hat dieser ihn kurzerhand mit einem Flaschenwurf gegen den Kopf verletzt. Der 28-Jährige beklagte sich in der Nacht zum Samstag an der Diskomeile bei seinem Dealer, dass dieser ihm minderwertige Ware verkauft habe, teilte die Polizei am Sonntag mit. Daraufhin entstand ein Streit und der Dealer warf dem Mann eine Bierflasche gegen den Kopf. Das betrunkene Opfer flüchtete und kam mit Schnittverletzungen in eine Klinik. Den Angreifer konnte er zwar beschreiben, aber nicht identifizieren. Gegen den Dealer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.