Biedenkopf (dpa/lhe) - Eine vermeintliche Riesenspinne hat in Mittelhessen für nervöses Herzklopfen sowohl bei der Polizei als auch bei einem Grundstücksbesitzer geführt. Wie die Beamten am Mittwoch mitteilten, hatte ein Anrufer am Dienstag eine Spinne mit bis zu 20 Zentimetern Durchmesser auf seinem Grundstück gemeldet. Nach Telefonaten mit Spinnen-Experten machte sich eine Streife auf den Weg und konnte rasch Entwarnung geben: Bei dem potenziell gefährlichen Exemplar handelte es sich um einen Gummi-Kraken, der schließlich in der Mülltonne entsorgt wurde. Wie das Spielzeug auf das Grundstück des Mannes gekommen war, konnte nicht geklärt werden.