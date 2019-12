Berlin (dpa/bb) - Die Berliner Winterschwimmer stürzen sich zu Weihnachten und Neujahr wieder in den kalten Orankesee. Derzeit liegt die Wassertemperatur bei vier Grad. Es gab schon Jahre, da musste erst einmal das Eis des zugefrorenen Sees zum Baden beseitigt werden. Das war nach Vereinsangaben der Berliner Seehunde zuletzt 2010 der Fall. Auch in diesem Jahr ist zu Weihnachten nicht mit Schnee und übermäßiger Kälte zu rechnen.

Als Rezept für die Winterbader gilt laut Vereinschefin Ursula Schwarz: "Man darf im Herbst einfach nicht aufhören." Wer sich selbst einmal ausprobieren will, kann sich zum Schnupperkurs anmelden. Am 25. Dezember (10.00 Uhr) und am 1. Januar (11.00 Uhr) stehen erst einmal das traditionelle Weihnachtsbaden und das Neujahrsbaden auf dem Programm, bei denen Zuschauer willkommen sind. Spontan mit in die Fluten springen ist allerdings nicht erlaubt. Wer es verrückter mag: Am 11. Januar gibt es eine Faschingsfeier. Motto: Berlin vor 100 Jahren.