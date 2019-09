Artikel per E-Mail versenden

Berlin (dpa/bb) - Ein gelbgrüner Oktopus, überdimensionale Ampelmännchen und bunte Super-Mario-Figuren sind am Samstagnachmittag beim Festival der Riesendrachen über dem Tempelhofer Feld in Berlin gekreist. "Bis 13 Uhr hatten wir schätzungsweise schon 20 000 Besucher", sagte ein Sprecher des Veranstalters Stadt und Land. Viele Familien mit Kindern machten es sich auf dem ehemaligen Flugplatzgelände gemütlich und bewunderten am Himmel unter anderem ein 26 Meter hohes Windrad. "Es sind auch viele Picknicker dabei. Das sonnige Wetter ist herrlich".

Nur der schwache Wind bereitete den mehr als 80 Drachenfliegern einige Probleme. "Wenn es kaum weht, kommen die ganz großen Drachen nur schwer hoch", so der Sprecher. Bis zu drei Monate hätten die Teilnehmer an ihren fast 200 Kilogramm schweren Drachen gebastelt - darunter auch Welt- und Europameister. Am Rande des Veranstaltungsgeländes locken ein buntes Rahmenprogramm mit einer Artistenschule, Kurse für das Drachenbasteln und Essensstände.