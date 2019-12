Augsburg (dpa/lby) - Ein hartnäckiger Kunde hat in einem Friseursalon in Augsburg für Aufruhr gesorgt. Er habe nicht einsehen wollen, dass er fünf Minuten vor Ladenschluss keinen Haarschnitt mehr bekommen habe, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der etwa 35-jährige Unbekannte habe den Friseur daraufhin beleidigt und ihm eine Kopfnuss verpasst. Danach verließ er den Laden wieder. Der Friseur wurde bei dem Vorfall am Dienstagabend leicht verletzt.