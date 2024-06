Von Aurelie von Blazekovic

Was wirklich gesund ist: ins Schwimmbad gehen, in einen Umkleideraum, in die Sauna. An einen FKK-Strand, wenn das Ihr Ding ist. Orte, an denen man sich als Instagram-Abhängige mit großer Erleichterung erinnert: So sehen ja Menschen aus. Ganz normal, in allen Straff- und Schlankheitsgraden, Formen und Farben, Stufen der Behaarung und Hautalterung erscheinen sie, als gäbe es die strafenden Bewerter aus den Online-Kommentarspalten nicht. Wie schön, wenn das Leben ein einziger Badestrand wäre, auf den die Sonne freundlich scheint und Bäuche aus Bikinis rollen. So ist es leider nicht.