Hau den Gegner: In diesem Fall hat Präsident Jair Bolsonaro gerade einen Treffer bei Luiz Inácio Lula da Silva gelandet.

In Brasilien boomen Spiele auf dem Handy, bei denen man Politikern eine Tracht Prügel verabreichen kann. Sogar der Präsident findet das inzwischen ganz normal.

Von Christoph Gurk

Patsch! Gleich die erste Ohrfeige sitzt. "Mistkerl!", ruft Jair Bolsonaro und reißt wutentbrannt die Augen auf. Doch bevor er weiterbrüllen kann, kommt schon die nächste Klatsche. Und dann noch eine. Zack! Rumms!

Willkommen bei "Bozonaro", einem Smartphone-Spiel, das ein digitales Abbild von Brasiliens Präsident per sogenannter "Erweiterter Virtualität" in ganz normale Wohnzimmer oder gar auf den Küchentisch beamt - nur, damit die Handybesitzer ihn dort dann auf dem Display wahlweise vermöbeln oder mit Orangen bewerfen können. "Unglaublich!", schreibt ein Nutzer begeistert im Netz, "bestes Spiel, das je gemacht wurde", eine andere Nutzerin.

Mehr als 50 000 Mal wurde Bozonaro angeblich jedenfalls schon heruntergeladen, was wiederum die Frage aufwirft, was das alles über Brasilien aussagt. Erst recht, wenn man bedenkt, dass "Bozonaro" bei Weitem nicht das einzige Spiel ist, in dem man derzeit brasilianische Spitzenpolitiker verkloppen kann.

Bei "Derrube o Jair" (auf Deutsch so viel wie "Schieß Jair ab") darf man das Staatsoberhaupt mit Eiern bewerfen. Bei "Bolsomito" dagegen muss man die Seiten wechseln und dem Präsidenten dabei helfen, dessen Gegner zu vermöbeln: Freche Parlamentarier und die Opposition, dazu aber auch noch wahlweise Kriminelle, Schwarze, Schwule oder linke Demonstranten. "Hilf dabei, die Nation aus der Misere zu befreien!", schreiben die Entwickler auf der offiziellen Seite des Spiels.

Kaum ein Land ist so durchdigitalisiert wie Brasilien

"Bolsomito" stammt noch aus der Zeit des letzten Wahlkampfs von 2018, ein Klassiker quasi. Damals sorgte das Spiel für viel Aufregung, wegen seiner politischen Unkorrektheit, aber auch wegen seines Erfolges. Nun finden im Herbst wieder Wahlen statt, und diesmal, glauben Experten, werden die Spiele nicht nur ein Randphänomen sein, sondern ein großer Trend, Schlagwort "Gamification".

Ein Grund dafür ist zunächst einmal die Technikbegeisterung vieler Brasilianer: Zwar gibt es immer noch Regionen in dem Riesenland, die von jeder Internetverbindung abgeschnitten sind, weil sie zu weit abgelegen sind oder auch einfach zu arm, um interessant zu sein für die Kommunikationsfirmen. Auf der anderen Seite aber gibt es kaum ein Land in Südamerika, das so durchdigitalisiert ist wie Brasilien: Bankgeschäfte macht man selbstverständlich online, und selbst der kleinste Strandkiosk hat einen Whatsapp-Account.

Längst gibt es mehr Smartphones im Land, als Brasilien Einwohner hat, die Menschen verbringen im Schnitt mehr als fünf Stunden pro Tag vor den Displays. Sie schreiben Nachrichten, checken Social Media - und natürlich spielen sie auch in jeder erdenklichen Form: Prinzessinnen befreien, Edelsteine ordnen, Wettrennen fahren. Manche schlagen in der U-Bahn auf dem Weg zur Arbeit epische Schlachten auf dem Handy, während andere in den politischen Kampf ziehen.

In der aufgeheizten politischen Stimmung sind Spiele eine Möglichkeit, Stress abzubauen. Mehr als ein halbes Jahr sind die Wahlen im Oktober zwar noch entfernt, und offiziell stehen nicht einmal alle Kandidaten fest. Aller Voraussicht nach aber wird Jair Bolsonaro gegen seinen Vor-Vor-Vorgänger antreten, Luiz Inácio Lula da Silva von der Arbeiterpartei, das heißt: amtierender Präsident gegen Ex-Staatschef, rechts gegen links oder, um im Jargon zu bleiben: Endboss gegen Endboss. Brasilien ist tief gespalten, Handgreiflichkeiten auf Demos und Angriffe auf Journalisten sind an der Tagesordnung, Freundeskreise und Familien bis aufs Blut zerstritten, weil der eine Pro-Lula ist, der andere aber überzeugter Bolsonarista. Zocken dient daher auch als Ventil: "Politicos Memes Kombat" heißt ein beliebtes Spiel, bei dem Politiker mit voller Wucht aufeinander einprügeln.

Noch stammen die Hau-drauf-Spiele vor allem von kleinen, unabhängigen Entwicklern, die wenig Erfahrung bei der App-Entwicklung haben, was man bei der grafischen Umsetzung und bei der Technik auch merkt. Etablierte Anbieter halten sich dagegen vornehm zurück. Auch die brasilianischen Politiker haben bisher darauf verzichtet, eigene Spiele auf den Markt zu bringen und die eigenen Anhänger dazu anzustiften, den Gegenkandidaten mit Schlägen zu traktieren, und sei es nur virtuell. So weit wollte bisher keiner gehen.

Und dennoch wissen die Politiker natürlich längst um das Stimm-Potenzial der Gamer. Und so hat Jair Bolsonaro auch längst seine Meinung geändert, was die Spiele angeht: Bezeichnete er sie noch vor zehn Jahren als "Verbrechen", zeigte er sich im vorigen Wahlkampf selbst beim Zocken. Und kaum im Amt senkte er gleich dreimal die Steuern auf Konsolen und Spielen, von einst 50 auf mittlerweile nur noch 20 Prozent.

Bolsonaro wird das nicht ohne Hintergedanken getan haben. Er dürfte auf die Stimmen der Gamer hoffen. Denn am Ende weiß auch er: Eine Ohrfeige in der virtuellen Welt ist eine Sache - eine Klatsche bei den Wahlen aber etwas ganz anderes.