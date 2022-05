Nur noch wenige Tage, dann ist Volker Bouffier nicht mehr hessischer Ministerpräsident. Er hört auf, freiwillig. Im Blick zurück spricht er über Laschets Kanzlerkandidatur, das Attentat in Hanau - und den Mord an Walter Lübcke, der sein Freund gewesen ist.

Interview von Detlef Esslinger und Gianna Niewel, Wiesbaden

Montagnachmittag, seine vermutlich letzte Woche als Ministerpräsident hat begonnen. Volker Bouffier betritt den Brüder-Grimm-Saal der hessischen Staatskanzlei in Wiesbaden, nimmt Platz im roten Sessel, links und rechts hinter ihm die Büsten der beiden Dichter. Am kommenden Dienstag scheidet er aus dem Amt. Jedenfalls ist es so geplant.