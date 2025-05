Zu den eher unschönen Eigenschaften von Menschen, die schon ein paar Jahre auf dem Tacho haben, gehört ja der Umstand, dass sie gerne gönnerhaft bis abwertend auf die jüngeren Generationen blicken, verbunden mit ein paar vorgebrachten Sorgen: In was für Zeiten die jetzt leben müssen, schlimm, schlimm. Und dann diese praktisch nabelschnurartige Verbindung mit ihrem Handy, nicht schön. Nie legen sie es aus der Hand, die werden alle digitale Zombies, ob sie nun zur Gen Z, Generation Alpha oder der größtenteils noch gar nicht auf die Welt gekommene Generation Beta angehören. (Sofern sie sprechfähig sind, würden die Mitglieder dieser Generationen an dieser Stelle allerdings erwidern: He, Boomer, check mal selbst deine Bildschirmzeit!)

Aber, immerhin, einmal im Jahr gaukelt man dann doch so etwas wie ein tieferes Verständnis für die Lebenswelt der Jahrgänge so ab 2000 aufwärts vor. Dann wird, in einem leicht onkelig anmutenden Verfahren unter der Federführung eines Buchverlags, das „Jugendwort des Jahres“ gekürt, und wer von dem Sieger des vergangenen Jahres, „Aura“, noch nie etwas gehört hat, der kann beruhigt sein: Das geht auch manchen so, die es angeblich sagen, hat zumindest eine spontane Umfrage im eigenen Haushalt ergeben.

Und damit endlich zu Levi Penell, 25, dem mehr als eine halbe Million Follower auf Tiktok und fast 400 000 auf Instagram folgen, der mal Grundschullehramt studiert hat und der aus Gründen, die zu erklären zu umständlich sind, auch noch als Ehrenbotschafter von Castrop-Rauxel unterwegs ist. Der macht in seinen Reels einen ziemlich gut gelaunten, beschwingten und eher nicht trübseligen Eindruck. Zum zweiten Mal in Folge hat er seine Follower aufgerufen, bei der Wahl zum „Boomerwort des Jahres“ Vorschläge einzureichen und mitzumachen, ein ziemlich lustiges Unterfangen. „Sportsfreund“ landete im vergangenen Jahr ganz oben auf dem Treppchen. Vor dem inneren Auge poppt da sofort ein angegrauter F-Jugend-Fußballtrainer mit Adidas von oben bis unten und gelben Raucherfingern auf, der so zu seinen Zöglingen spricht, bevor er sie Trainingsrunden laufen lässt.

In diesem Jahr ist „Baujahr“ der Sieger, als Synonym für das Jahr der Geburt, gerne ja verwendet als „pfiffige“ bis „flotte“ Angabe in Zeitungsheiratsgesuchen, „jung gebliebener Herr, Baujahr 1964 ...“. Auf dem zweiten Platz: „Mein lieber Herr Gesangsverein“, ach ja, Erinnerungen an Unterhaltungen bei Kaffee und Kuchen sonntags bei irgendwelchen Verwandten in den frühen 1980er-Jahren werden wach. Levi Penell wiederum möchte man an dieser Stelle begeistert das Jugendwort des Jahres 2014 zurufen: „Läuft bei dir!“