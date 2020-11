Von Jan Stremmel

Die Wohnung von Molly Börjlind sieht gemütlich aus: Helle Wände, gerahmte Fotos an der Wand, darunter eine kleine Couch, auf der Molly jetzt mit ihren Eltern sitzt und in die Laptopkamera winkt. Wer die Krimis der Eltern gelesen hat, könnte das Apartment in der Högalidsgatan in Stockholm wiedererkennen: Die Adresse, der Grundriss, die Bilder an der Wand, "all das und noch viel mehr haben wir bei Molly geklaut", ruft ihr Vater Rolf mit einem Lausbubenlächeln. In den Büchern der Eltern lebt hier die Hauptfigur, Kommissarin Olivia Rönning.