9. August 2019, 19:46 Uhr Franz Josef Wagner im Interview "Schämen nützt nichts"

Wie steht es um den Sinn für Moral, wenn man Jahrzehnte für die Boulevardpresse schreibt? "Bild"-Kolumnist Franz Josef Wagner über Schmerzgrenzen, Kitsch und Beleidigungen.

Interview von Claudia Fromme und Katharina Riehl

Vogelgezwitscher weht in den Altbau in Berlin-Charlottenburg. Franz Josef Wagner sitzt rauchend am Tisch, an der Wand eine Partyszene, die an die wilden Zeiten des Boulevards erinnert. Als das Gespräch vorbei ist, sagt der "Bild"-Kolumnist: "Es waren acht Zigaretten, falls Sie das notieren wollen."

Franz Josef Wagner: Fragen Sie mich, was Sie wollen. Ihre Meinung haben Sie ja sowieso schon.

SZ: Wir sind da nicht so festgelegt, Herr Wagner. Wir stellen uns bei Ihrer "Post" in Bild vielmehr ...