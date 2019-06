28. Juni 2019, 18:55 Uhr Bild der Woche Spätzünder

Von Georg Cadeggianini

Ist das ein alter Wildlederhut?

Ein bisschen eingedellt mit breiter, ausgefranster Krempe liegt er da auf diesem blassgrünen Knüpfteppich. In Wahrheit spielt das, was wir da sehen, aber in einer anderen Liga als ein Hut. Es ist ein Loch auf einem Feld, rund zehn Meter breit, bis zu vier Meter tief.

Sucht der Bauer einen Schatz?

Nein. Das Loch ist gesprengt - und es war nicht der Bauer. Eine 250 Kilo schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg riss im hessischen Ahlbach diesen massiven Krater in die Erde. Sie war ein Blindgänger. Das heißt, sie ist damals im Krieg nicht hochgegangen.

Und warum explodierte sie jetzt?

Die Bombe hatte offenbar einen Zeitzünder eingebaut. Sie sollte also nicht beim Aufprall explodieren, sondern erst Stunden oder Tage danach. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Jetzt ist sie 75 Jahre nach Abwurf hochgegangen. Verletzt wurde niemand.