27. Oktober 2018, 00:00 Uhr Bild der Woche Schminkschnute

Geht diese Frau auf eine Halloween-Party?

Von Nina Himmer

Ist das Halloween?

So kunstvoll geschminkt könnte man sicher auf jeder Halloweenparty aufkreuzen. Aber diese Frau hat ein anderes Ziel: die Catrina-Parade in Mexiko-Stadt. Der Straßenumzug ist Teil eines berühmten Festes, mit dem die Mexikaner jedes Jahr ihrer Toten gedenken.

Warum ist das so bunt?

Der "Tag der Toten" ist keine Trauerveranstaltung, sondern ein rauschendes Volksfest. Die Mexikaner glauben, dass an den ersten beiden Novembertagen die Seelen der Verstorbenen zurückkehren, um ihre Familien zu besuchen. Das ist ein Grund zum Feiern!

Machen wir das nicht auch?

Jein. Am 1. November ist in Deutschland Allerheiligen, am 2. Allerseelen. An diesen Tagen soll der Heiligen und Toten gedacht werden. Allerdings passiert das in unserer Kultur nicht bunt, laut und fröhlich, sondern eher im Stillen auf dem Friedhof.