14. Dezember 2018, 18:48 Uhr Bild der Woche Paris-Paddler

Schon wieder Gelbwesten?

Seit einem Monat halten sogenannte Gelbwesten Frankreich in Atem. Sie sind unzufrieden mit der Regierung und protestieren deshalb lautstark. Die Menschen, die hier in neongelben Oberteilen stecken, haben damit nichts zu tun. Sie sind Sportler.

Wo paddeln die hin?

Sie sind tatsächlich in Frankreich unterwegs, genauer in Paris. Auf der Seine paddeln sie friedlich elf Kilometer durch die Stadt, von Westen nach Osten. Dabei kommen sie an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei: Louvre, Eiffelturm, Notre Dame.

Ist das nicht kalt?

Einerseits ja. 10 Grad sind nicht unbedingt Badewetter. Andererseits: Stand Up Paddling ist anstrengend. Man muss tüchtig paddeln und dabei im Gleichgewicht bleiben. Da wird einem ganz automatisch warm. Reinfallen ist natürlich trotzdem ungünstig.