13. Oktober 2018, 00:00 Uhr Bild der Woche Leuchtmarker

Was sieht man eigentlich von Sonnenexplosionen auf der Erde?

Von Georg Cadeggianini

Landet da hinten ein Ufo?

Quatsch. Zu sehen sind sogenannte Polarlichter am Himmel über dem finnischen Lappland. Sie entstehen, wenn Sonnenstürme energiegeladene Teilchen in Richtung Erde schleudern. Dort prallen sie auf die Luft, und so fängt der Himmel an zu leuchten.

Wie lange bleibt das so?

Die grünen Leuchtschleier ziehen wie Wolken am Himmel, mal langsamer, mal schneller. Früher haben sich die Menschen lustige Erklärungen für die Polarlichter ausgedacht: Sie glaubten etwa, dass im Himmel Geister mit einem Walrossschädel Fußball spielen.

Kommt so was auch mal zu uns?

Unwahrscheinlich. Polarlichter sind an den Polen der Erde zu beobachten. In Europa etwa in Island, im Norden Finnlands oder Norwegens. Um in Deutschland das Spektakel beobachten zu können, müssen außergewöhnlich starke Sonnenstürme wüten.