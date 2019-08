Artikel per E-Mail versenden

Kann die fliegen?

Sieht man doch. Die Frage ist eher, in welche Richtung. Wehtun wird sich Akrobatikstar Phaphama Nxumalo auf jeden Fall nicht, denn am Boden ist ein Trampolin aufgebaut. Und ihre Springfigur ist auch noch nicht zu Ende. Sie trainiert seit mehr als sechs Jahren.

Ist das Trampolin da immer?

Drei öffentliche Riesentrampoline stehen in Alexandra, einem Stadtteil von Johannesburg in Südafrika. Nach der Schule treffen sich hier Kinder und Jugendliche zum Springen. Es gibt sogar einen eigenen Verein, den "Alexandra Trampoline Club".

Und wenn ein Auto kommt?

Muss es eben warten, bis die Springer hoch in der Luft sind und unten durch witschen ... Quatsch! Die Trampoline stehen am Ende einer Sackgasse. Der Sportklub hat auch noch viele weitere Trampoline in einer nahe gelegenen Halle.