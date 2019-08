Neue Prognose: Gebremster Bevölkerungsrückgang in MV

Schwerin (dpa/mv) - Die Landesregierung geht bei ihren Planungen weiter von einer schrumpfenden Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern aus, rechnet aber mit einem deutlich langsameren Rückgang als bisher. Von derzeit etwa 1,61 Millionen werde die Einwohnerzahl bis 2030 voraussichtlich auf rund 1,58 Millionen sinken, sagte Infrastrukturminister Christian Pegel (SPD) am Dienstag in Schwerin bei der Vorlage der neuen Bevölkerungsprognose.