Hannover (dpa/lni) - Durch Vorsicht lassen sich nach Auffassung von Rettungskräften in Niedersachsen viele tödliche Unfälle vermeiden. Nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf seine Mitbürger solle man achten, sagte Olaf Rebmann, Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen, der Deutschen Presse-Agentur.

Ärzte, Polizei, Feuerwehr und andere Einsatzkräfte wüssten schon zu Jahresanfang, zu was für Unfällen sie im Lauf des Jahres gerufen werden - von Glatteisunfällen im Winter bis zu Feldbränden im Sommer. "Wir würden uns wünschen, dass das nicht immer wieder passiert", sagte Rebmann. Seitens der Feuerwehr seien bei Bränden, Verkehrsunfällen und anderen Unglücken meist Freiwillige im Einsatz, gab er zu bedenken.

In Niedersachsen starben den Statistiken nach in den vergangenen Jahren immer etwa 3000 Menschen eines unnatürlichen Todes - durch Unfälle, Brände, tätliche Angriffe oder Suizid. Von Januar bis Oktober 2019 wurden auf niedersächsischen Straßen 354 Menschen bei Verkehrsunfällen getötet. Zahlen für das Gesamtjahr liegen noch nicht vor. Bis zum Ende der Badesaison im August des letzten Jahres zählte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft in Niedersachsen 42 Ertrunkene.