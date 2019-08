Halle (dpa/sa) - In den Städten und Gemeinden Sachsen-Anhalts halten sich Zuzüge und Fortzüge die Waage. Je 1000 Einwohner seien im vergangenen Jahr rund 47 Menschen in die Kommunen zugezogen, teilte das Statistische Landesamt am Dienstag in Halle mit. Zu Fortzugsrate habe ebenfalls bei 47 gelegen.