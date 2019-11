Halle (dpa/sa) - In Sachsen-Anhalts ist die Zahl der Einwohner im ersten Halbjahr dieses Jahres um 8033 Menschen zurückgegangen. Ende Juni dieses Jahres hatte das Land damit 2 200 288 Einwohner, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Halle mitteilte. Hauptursache für den Bevölkerungsrückgang sei das Geburtendefizit. Nach vorläufigen Angaben wurden von Januar bis Juni 7980 Kinder geboren. Hingegen starben in dem Zeitraum 16 520 Menschen.

Obwohl im ersten Halbjahr 2019 mehr Menschen nach Sachsen-Anhalt gezogen als weggegangen sind, konnte das Geburtendefizit den Angaben nach nicht kompensiert werden. Unter den Städten sei Halle mit 238 367 Einwohnern die größte Kommune im Land. Sachsen-Anhalt gilt als Land, das vom demografischen Wandel besonders betroffen ist.