Erfurt (dpa/th) - Nur in einer kreisfreien Stadt in Thüringen sind im vergangenen Jahr mehr Menschen zur Welt gekommen als gestorben: In Jena wurden mehr Geburten als Sterbefälle gezählt. Das geht aus dem neuen Statistischen Jahrbuch hervor, das heute von Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) und dem Präsidenten des Landesamtes für Statistik, Holger Poppenhäger, vorgestellt wird. Das Statistische Jahrbuch gibt es seit 27 Jahren. Nach Angaben eines Amtssprechers wurden in dieser Zeit auf 16 496 Seiten amtliche Statistiken dargestellt. Im Durchschnitt hat ein Jahrbuch 611 Seiten.