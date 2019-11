Erfurt (dpa/th) - In Thüringen wird es künftig immer weniger Familien-, dafür aber mehr Singlehaushalte geben. Das geht aus Berechnungen des Statistischen Landesamtes hervor, die am Dienstag in Erfurt vorgelegt wurden. Danach wird als Konsequenz aus der schrumpfenden Bevölkerung im Freistaat die Zahl der Haushalte insgesamt von derzeit noch rund 1,1 Millionen bis zum Jahr 2040 um 12,3 Prozent auf 968 000 sinken. Am stärksten verringere sich die Zahl der Haushalte mit drei und mehr Mitgliedern - also klassische Familienhaushalte - mit minus 18 Prozent. Künftig würden zwei von fünf Haushalten (43 Prozent) nur noch aus einem Mitglied bestehen. Die Zahl der Single-Haushalte steige um 1,6 Prozent.