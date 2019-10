Bad Ems (dpa/lrs) - Die Gefahr von Armut im Alter wächst in Rheinland-Pfalz. Bereits seit mehr als zehn Jahren ist die Armutsgefährdungsquote unter Senioren nahezu kontinuierlich gestiegen, wie das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mitteilte. Lag diese Quote 2006 erst bei 13,1 Prozent der rheinland-pfälzischen Rentner, waren es 2018 bereits 17,9 Prozent - deutlich mehr als im bundesweiten Durchschnitt (16,1 Prozent).

Definiert ist die Armutsgefährdungsquote in Europa als der Anteil der Bürger, deren Einkommen weniger als 60 Prozent des mittleren Einkommens der jeweiligen Bevölkerung beträgt. Im Vergleich der deutschen Bundesländer hatte nach den Angaben der Statistiker in Bad Ems 2018 nur Mecklenburg-Vorpommern eine höhere Armutsgefährdungsquote bei Rentnern (18,6 Prozent).

Von den Haushalten Alleinerziehender war in Rheinland-Pfalz 2018 fast jeder zweite armutsgefährdet (46,9 Prozent). Im Vergleich zu 2008 bedeutete dies einen Anstieg um 2,7 Prozentpunkte. Im Vergleich der Bundesländer waren nur die Haushalte von Alleinerziehenden in Mecklenburg-Vorpommern (56,9 Prozent) und in Sachsen-Anhalt (53,2 Prozent) noch häufiger von Armut bedroht.