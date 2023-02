Von Kurt Kister

Man ist an diesem Wochenende ja fast versucht, wieder einmal über das einmalige Berlin zu schreiben. Berlin ist so einmalig, dass es an diesem Sonntag seine Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholen muss, weil es die beim ersten Mal nicht hingekriegt hat. Das gab es bisher in Deutschland nicht, Berlin ist, wie immer, weit vorne. Ist aber auch nicht so überraschend, weil fast alle, die in Berlin leben oder gelebt haben, nur zu gut wissen, dass die öffentliche Verwaltung in der Hauptstadt so effizient ist, dass sie vermutlich selbst den Neubau der Münchner S-Bahn-Stammstrecke oder die Errichtung von Stuttgart 21 noch schlechter machen könnte, als dies die dort Verantwortlichen ohnehin tun.