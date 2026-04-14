Zum Glück hat Lilly keine Ahnung. Sie tapst auf dicken Pfoten eine Stufe hinunter zu ihrer Mutter, stellt sich auf die Hinterbeine und zwickt ihr ins Ohr – unbeschwert und ganz im Moment, wie es nur Tiere und Kinder sind. Rührend und traurig ist die Szene nur für den menschlichen Betrachter, der weiß, was die Schilder rings um das Gehege erzählen: von Palmöl, Entwaldung und einer Art, deren Lebensraum er, also der Mensch, fast komplett zerstört hat.