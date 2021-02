Interview von Christian Mayer

Ein Treffen im oberbayerischen Kochel mit Benedict Wells, 36, der sonst in Zürich und Berlin lebt, aber auch mal ganz gerne in seiner alten Heimat etwas Zeit verbringt. Der Bestsellerautor kennt einen schönen Weg am See entlang und über die verschneiten Hügel des Voralpenlandes mit Blick auf den Herzogstand: Ist ja auch viel gesünder, so ein Interview unter freiem Himmel.