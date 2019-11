Dubai (dpa) - Johannes Floors ist seiner Favoritenstellung über 400 Meter bei den Para-Weltmeisterschaften der Leichtathleten vollauf gerecht geworden. Der beidseitig oberschenkelamputierte Leverkusener setzte sich am Freitag in der Weltrekordzeit von 45,78 Sekunden mit mehr als fünf Sekunden Vorsprung vor dem Niederländer Olivier Hendriks durch. Floors hatte bereits über 100 Meter Gold geholt.

Am Abschlusstag der Titelkämpfe in den Vereinigten Arabischen Emiraten holtender am linken Oberschenkel amputierte Leon Schäfer (Leverkusen) über 100 Meter in 12,34 Sekunden zudem Silber.