Potsdam/Forst (dpa/bb) - Kinder mit Behinderung wünschen sich mehr Barrierefreiheit in Brandenburg. Das zeigen Ergebnisse des dritten Inklusionsforums für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung. Das Forum fordert eine barrierefreie Gestaltung von ÖPNV und Freizeitangeboten. Außerdem solle Mobilität im ländlichen Raum leichter werden und im Schulalltag und bei der Ausbildung mehr Mitbestimmung möglich sein. Die Forumsergebnisse wurden am Freitag an die Landesbehindertenbeauftragte Elke Mandel übergeben, wie das Sozialministerium mitteilte.